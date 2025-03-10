Ветеринар назвал самый эффективный способ защиты собак от клещей во время весенних прогулок

Весна — время профилактических мероприятий, в том числе и для животных. Когда температура становится плюсовой, нужно немедленно начать обрабатывать питомцев от клещей, предупредил врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru. Он отметил, что есть несколько вариантов, как обезопасить любимого пушистика от кровососущих паразитов.

По словам специалиста, есть четыре основных способа обработки. Первый и самый ненадёжный — это специальный ошейник. Его можно использовать только как дополнение. Второй способ — спрей на всё тело. Его преимущество в том, что он начинает действовать немедленно. Побрызгали — и можно идти на улицу. Но есть минусы: можно недообработать, а атмосферные осадки могут смыть препарат, оставляя животное уязвимым, отметил специалист.

Третий, наиболее популярный способ — это капли на холку. Это надёжный метод, но важно соблюдать периодичность обработки. Также нельзя наносить капли на грязную шерсть. А если помыли животное, то нужно подождать несколько дней, иначе препарат плохо распределится, добавил Шеляков.

Самый надёжный способ — это таблетки. Они показывают высокую эффективность и безопасность, их можно применять даже беременным и кормящим сукам. Однако у таких препаратов есть и минусы. Во-первых, цена. Во-вторых, если животное вырвало после приёма таблетки, непонятно, усвоился препарат или нет. В таких сомнительных ситуациях можно дополнительно использовать ошейник, считает эксперт.

Обрабатывать от клещей нужно не только собак, но и кошек. Многие считают, что кошки не подвержены клещевым заболеваниям, особенно в нашей широте. Однако это заблуждение. Во-первых, из гуманистических соображений: укусы клещей причиняют животным боль и дискомфорт. Во-вторых, кошка может принести клеща домой. Клещ может переползти на человека, что опасно из-за риска заражения болезнями, такими как боррелиоз или клещевой энцефалит. Ветеринарный врач Михаил Шеляков

«Что касается препаратов, особенно таблеток, российские аналоги есть, но на их качество жалуются. Эффективность пока недостаточно изучена, так как препараты появились недавно. У нас традиционно считается, что импортные препараты лучше, поэтому к российским относятся с недоверием. Те, кто их применял, не всегда довольны результатом. Многие собаководы правдами и неправдами стараются найти импортные препараты, несмотря на их высокую стоимость. Но здесь тоже есть риски: можно нарваться на подделку или препарат, который испортился в процессе длительной транспортировки. Поэтому однозначного ответа, что лучше — импортные или российские препараты, нет. Каждый решает сам», — отметил ветврач.

Он рассказал, что сейчас распространена практика, когда собаководы скидываются деньгами, покупают упаковку импортных таблеток и делят её. Однако производители не рекомендуют делить таблетки, так как они не полиморфные — это значит, что активное вещество распределено неравномерно. Если разрезать таблетку, в одной части может быть больше препарата, а в другой меньше.