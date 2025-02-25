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25 февраля, 12:35

Россиянам назвали самый надёжный способ защиты от клещей

Терапевт Леонтьева: Прививка надёжно защищает от клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит — это серьёзное заболевание, способное привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Врач-терапевт Наталья Леонтьева поделилась информацией о данном недуге и методах защиты от него.

«Клещевой энцефалит — это тяжёлое заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Но, к счастью, существуют эффективные средства защиты, которые помогают снизить риск заражения», — объяснила медик в разговоре с RuNews24.ru.

Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, подчеркнула врач. Рекомендуется начинать прививку заранее, до начала сезона активности клещей. Для прогулок в лесу стоит выбирать одежду, которая максимально закрывает тело, и использовать репелленты. После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть как одежду, так и себя на предмет наличия клещей.

Если клещ всё же укусил, его следует немедленно удалить и обратиться к врачу для анализа на наличие инфекций, включая клещевой энцефалит. В случае появления симптомов, таких как повышение температуры, головная боль, слабость, мышечные боли, сыпь или тошнота, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как из-за необычайно тёплой по февральским меркам погоды в Магнитогорске Челябинской области пробудились от зимней спячки клещи. В основном они охотятся на домашних собак, но и людьми они тоже не побрезгуют.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MarcinPapaj

Юрий Лысенко
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