Россиянам назвали самый надёжный способ защиты от клещей

Клещевой энцефалит — это серьёзное заболевание, способное привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Врач-терапевт Наталья Леонтьева поделилась информацией о данном недуге и методах защиты от него.

«Клещевой энцефалит — это тяжёлое заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Но, к счастью, существуют эффективные средства защиты, которые помогают снизить риск заражения», — объяснила медик в разговоре с RuNews24.ru.

Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, подчеркнула врач. Рекомендуется начинать прививку заранее, до начала сезона активности клещей. Для прогулок в лесу стоит выбирать одежду, которая максимально закрывает тело, и использовать репелленты. После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть как одежду, так и себя на предмет наличия клещей.

Если клещ всё же укусил, его следует немедленно удалить и обратиться к врачу для анализа на наличие инфекций, включая клещевой энцефалит. В случае появления симптомов, таких как повышение температуры, головная боль, слабость, мышечные боли, сыпь или тошнота, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.