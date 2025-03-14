Иммунолог рассказал, как спастись от клещей, если осенью не сделал прививку
Иммунолог Жемчугов: Одна прививка защитит от клещей, но не максимально
В этом году весна в России началась с весьма тёплой погоды. Это заметили и проснувшиеся раньше времени клещи. В беседе с радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, можно ли поставить вторую прививку, если осенью не было первой.
Вакцинацию от клещевого энцефалита проводят в два этапа. Первый укол делают в ноябре, а второй в марте. Но как быть, если первая прививка уже пропущена. По мнению врача, хватит и одной инъекции, но защита уже не будет такой сильной.
«После инъекции через 21 день наступает пик иммунного ответа, потом количество антител начинает спадать. И если в этот момент ещё подколоть антиген, то иммунный ответ ещё вырастет и будет максимальный. Это идеально, но можно ставить и только одну прививку», – сообщил специалист.
Не стоит пренебрегать и другими защитными мерами: плотный воротник, длинные рукава с манжетами, гетры, шапка.
Не оставляйте без внимания и своих питомцев. Их необходимо побрызгать перед прогулкой и надеть специальный ошейник. Ранее ветеринар рассказал, как защитить от клещей своих домашних животных во время походов на улицу.
Shutterstock / FOTODOM / MakroBetz