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14 марта, 08:41

Иммунолог рассказал, как спастись от клещей, если осенью не сделал прививку

Иммунолог Жемчугов: Одна прививка защитит от клещей, но не максимально

В этом году весна в России началась с весьма тёплой погоды. Это заметили и проснувшиеся раньше времени клещи. В беседе с радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, можно ли поставить вторую прививку, если осенью не было первой.

Вакцинацию от клещевого энцефалита проводят в два этапа. Первый укол делают в ноябре, а второй в марте. Но как быть, если первая прививка уже пропущена. По мнению врача, хватит и одной инъекции, но защита уже не будет такой сильной.

«После инъекции через 21 день наступает пик иммунного ответа, потом количество антител начинает спадать. И если в этот момент ещё подколоть антиген, то иммунный ответ ещё вырастет и будет максимальный. Это идеально, но можно ставить и только одну прививку», – сообщил специалист.

Не стоит пренебрегать и другими защитными мерами: плотный воротник, длинные рукава с манжетами, гетры, шапка.

Сезон охоты начинается: Врач назвал пять способов защиты от клещей
Сезон охоты начинается: Врач назвал пять способов защиты от клещей

Не оставляйте без внимания и своих питомцев. Их необходимо побрызгать перед прогулкой и надеть специальный ошейник. Ранее ветеринар рассказал, как защитить от клещей своих домашних животных во время походов на улицу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MakroBetz

Владимир Озеров
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