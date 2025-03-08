Сезон охоты начинается: Врач назвал пять способов защиты от клещей

Клещи начинают активный сезон охоты, когда температура воздуха достигает от +4 градусов. Эти членистоногие являются переносчиками примерно 20 различных заболеваний, из которых девять представляют опасность для человека, предупредил врач Видновской клинической больницы Рауль Тен. По его словам, активность клещей возрастает примерно с середины апреля и достигает своего максимума к середине июня.

«Далее активность идёт на спад, но позже начинается второй пик активности — в осеннее время. Стоит отметить, что клещи переносят порядка 20 заболеваний, а девять из них опасны для человека. Среди них, например, лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит», — добавил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Тен выделил пять основных правил защиты от инфекций, переносимых клещами. Во-первых, следует минимизировать посещение мест, где возможен контакт с ними. Важную роль играет правильный выбор одежды, обуви и головного убора — они должны закрывать уязвимые участки тела. После возвращения с прогулки рекомендуется тщательно осмотреть кожу и вещи на наличие клещей.

Если паразит всё же укусил, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач аккуратно извлечёт клеща и проведёт необходимые анализы. Не стоит пытаться удалить клеща самостоятельно, так как его частица может остаться в коже, что повышает риск бактериальной инфекции. Хорошей профилактической мерой от подобных ситуаций является обработка одежды и кожи специальными репеллентами, добавил собеседник издания.