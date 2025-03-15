Россияне начали массово скупать пляжные туры в одну страну, и это не Турция
РБК: Туристы из России стали чаще выбирать КНР из-за снижения стоимости путёвок
В 2025 году российские туристы бросились скупать подешевевшие пляжные туры в Китай. Спрос на летние путёвки в эту страну вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что в 2025 году Китай вошёл в пятерку самых популярных выездных направлений для раннего бронирования на летний сезон у «Русского экспресса». По данным издания, эта азиатская страна также вошла в число первых пяти маршрутов ещё нескольких туроператоров. Согласно статистике АТОР, граждане России предпочитают отправиться на остров Хайнань летом.
«Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — пояснили эксперты.
В РБК уточнили, что стоимость туров снизилась на 28,5% по сравнению с 2024 годом. Например, путёвка на десять дней обойдётся в среднем в 170 тысяч рублей на двоих.
А ранее Life.ru писал, что в России вдвое вырос спрос на туры в тёплые страны. Причиной этого ажиотажа стали слегка снизившийся курс доллара и удобный график выходных в мае. В этом году жителям РФ предоставлены выходные аж 13 дней.
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