Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 14:30

Россияне начали массово скупать пляжные туры в одну страну, и это не Турция

РБК: Туристы из России стали чаще выбирать КНР из-за снижения стоимости путёвок

В 2025 году российские туристы бросились скупать подешевевшие пляжные туры в Китай. Спрос на летние путёвки в эту страну вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что в 2025 году Китай вошёл в пятерку самых популярных выездных направлений для раннего бронирования на летний сезон у «Русского экспресса». По данным издания, эта азиатская страна также вошла в число первых пяти маршрутов ещё нескольких туроператоров. Согласно статистике АТОР, граждане России предпочитают отправиться на остров Хайнань летом.

«Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — пояснили эксперты.

В РБК уточнили, что стоимость туров снизилась на 28,5% по сравнению с 2024 годом. Например, путёвка на десять дней обойдётся в среднем в 170 тысяч рублей на двоих.

Россиянам рассказали, что нужно сделать в марте, чтобы сэкономить 60% на летнем отдыхе
Россиянам рассказали, что нужно сделать в марте, чтобы сэкономить 60% на летнем отдыхе

А ранее Life.ru писал, что в России вдвое вырос спрос на туры в тёплые страны. Причиной этого ажиотажа стали слегка снизившийся курс доллара и удобный график выходных в мае. В этом году жителям РФ предоставлены выходные аж 13 дней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Китай
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar