Россияне начали массово скупать пляжные туры в одну страну, и это не Турция

В 2025 году российские туристы бросились скупать подешевевшие пляжные туры в Китай. Спрос на летние путёвки в эту страну вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что в 2025 году Китай вошёл в пятерку самых популярных выездных направлений для раннего бронирования на летний сезон у «Русского экспресса». По данным издания, эта азиатская страна также вошла в число первых пяти маршрутов ещё нескольких туроператоров. Согласно статистике АТОР, граждане России предпочитают отправиться на остров Хайнань летом.

«Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — пояснили эксперты.

В РБК уточнили, что стоимость туров снизилась на 28,5% по сравнению с 2024 годом. Например, путёвка на десять дней обойдётся в среднем в 170 тысяч рублей на двоих.