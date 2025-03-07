Россияне активно скупают путёвки в тёплые страны в преддверии майских праздников
SHOT: В России вдвое вырос спрос на туры в тёплые страны
Россияне активно приобретают зарубежные туры на майские праздники: спрос на поездки в теплые страны удвоился по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет SHOT.
По заверениям экспертов, опрошенных телеграм-каналом, причиной этого ажиотажа стали слегка снизившийся курс доллара и удобный график выходных. В этом году россиянам предоставлены выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Многие берут всего три дня отпуска, что позволяет им поехать на отдых почти на две недели.
В Российском союзе туриндустрии отметили, что среди популярных зарубежных направлений ведут Турция (туда собирается почти половина всех, кто планирует поездку за границу), Египет, ОАЭ и Таиланд. Эксперты рекомендуют тем, кто хочет улететь на майские, поторопиться с бронированием, так как доступные варианты стремительно заканчиваются.
Еще одной заметной тенденцией этого года стало увеличение спроса на речные круизы по России. Многие рассматривают это как альтернативу популярным пакетным турами, а также как отличную возможность познакомиться с родной культурой и природой.
Ранее Life.ru рассказывал о наших соотечественниках, застрявших на Кубе. Причиной незапланированного продления отпуска стала поломка самолёта — вечером 4 марта был отменён рейс из Варадеро в Москву и около 400 россиян оказались вынуждены ждать возвращения на родину. Путешественников оперативно отвезли в гостиницу, а за ними вылетел резервный самолёт — вылет запланирован на 3 утра по столице РФ.
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