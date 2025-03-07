Россияне активно скупают путёвки в тёплые страны в преддверии майских праздников

Россияне активно приобретают зарубежные туры на майские праздники: спрос на поездки в теплые страны удвоился по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет SHOT.

По заверениям экспертов, опрошенных телеграм-каналом, причиной этого ажиотажа стали слегка снизившийся курс доллара и удобный график выходных. В этом году россиянам предоставлены выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Многие берут всего три дня отпуска, что позволяет им поехать на отдых почти на две недели.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что среди популярных зарубежных направлений ведут Турция (туда собирается почти половина всех, кто планирует поездку за границу), Египет, ОАЭ и Таиланд. Эксперты рекомендуют тем, кто хочет улететь на майские, поторопиться с бронированием, так как доступные варианты стремительно заканчиваются.

Еще одной заметной тенденцией этого года стало увеличение спроса на речные круизы по России. Многие рассматривают это как альтернативу популярным пакетным турами, а также как отличную возможность познакомиться с родной культурой и природой.