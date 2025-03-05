В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе

На пешеходной тропе в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи туристы внезапно столкнулись с недавно проснувшимися медведями. Люди чудом остались живы и даже сняли видео опасной встречи. Оно опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край».

На видеозаписи испуганный мужчина сначала убегает от опасного зверя, а затем снимает его издалека.

Туристы убегали от медведей в Сочи. Видео © Telegram / Краснодар и край

«Медведь за мной бежит! Вон он!» — комментирует автор ролика.

За кадром голос второго туриста предупреждает, что с другой стороны спускаются ещё три медведя.

Пользователи в комментариях отметили, что на этой тропе туристы сами часто оставляют корм для животных, мусор и остатки пищи, что могло привлечь медведей.