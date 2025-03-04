Десятки заблудившихся детёнышей тюленей обнаружили в степях Казахстана
В степях Мангистауской области в Казахстане обнаружили десятки тюленей, которые отползли на большие расстояния от побережья Каспийского моря. Большинство из заблудившихся особей — бельки (детёныши тюленей). Как сообщает издание Lada.kz, проблема может быть в погоде.
Тюленей находят в степях Казахстана. Видео © Telegram / Zakon Live
«С 26 февраля по 2 марта дули ветры западного, северо-западного, юго-западного направления, доходящие до 10-15 метров в секунду. Это могло прижать льды и разрушить продухи, сплотить и прижать лёд к побережью с детными залежками и не дать возможности маленьким новорождённым тюленям уйти в воду. Большинство взрослых смогли уплыть», — предположил директор Института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов в беседе с изданием.
А ранее Life.ru рассказывал, что в нидерландской провинции Зеландия гости отеля обнаружили спящего тюленя у себя в номере. Уточнялось, что неожиданный гость был обнаружен в пляжном домике у моря. Отдыхающие заметили его через стеклянную дверь. Когда специалисты попытались его разбудить, гость рассердился, но не смог помешать своему перемещению.
Telegram / Zakon Live