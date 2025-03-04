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Регион
4 марта, 16:24

Десятки заблудившихся детёнышей тюленей обнаружили в степях Казахстана

В степях Мангистауской области в Казахстане обнаружили десятки тюленей, которые отползли на большие расстояния от побережья Каспийского моря. Большинство из заблудившихся особей — бельки (детёныши тюленей). Как сообщает издание Lada.kz, проблема может быть в погоде.

Тюленей находят в степях Казахстана. Видео © Telegram / Zakon Live

«С 26 февраля по 2 марта дули ветры западного, северо-западного, юго-западного направления, доходящие до 10-15 метров в секунду. Это могло прижать льды и разрушить продухи, сплотить и прижать лёд к побережью с детными залежками и не дать возможности маленьким новорождённым тюленям уйти в воду. Большинство взрослых смогли уплыть», — предположил директор Института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов в беседе с изданием.

Прокуратура проводит проверку после выброса мёртвых тюленей в Махачкале
Прокуратура проводит проверку после выброса мёртвых тюленей в Махачкале

А ранее Life.ru рассказывал, что в нидерландской провинции Зеландия гости отеля обнаружили спящего тюленя у себя в номере. Уточнялось, что неожиданный гость был обнаружен в пляжном домике у моря. Отдыхающие заметили его через стеклянную дверь. Когда специалисты попытались его разбудить, гость рассердился, но не смог помешать своему перемещению.

Обложка ©

Telegram / Zakon Live

Александра Мышляева
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