Десятки заблудившихся детёнышей тюленей обнаружили в степях Казахстана

В степях Мангистауской области в Казахстане обнаружили десятки тюленей, которые отползли на большие расстояния от побережья Каспийского моря. Большинство из заблудившихся особей — бельки (детёныши тюленей). Как сообщает издание Lada.kz, проблема может быть в погоде.

Тюленей находят в степях Казахстана. Видео © Telegram / Zakon Live

«С 26 февраля по 2 марта дули ветры западного, северо-западного, юго-западного направления, доходящие до 10-15 метров в секунду. Это могло прижать льды и разрушить продухи, сплотить и прижать лёд к побережью с детными залежками и не дать возможности маленьким новорождённым тюленям уйти в воду. Большинство взрослых смогли уплыть», — предположил директор Института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов в беседе с изданием.