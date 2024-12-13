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13 декабря, 14:05

Прокуратура проводит проверку после выброса мёртвых тюленей в Махачкале

Научные сотрудники обследуют мёртвых тюленей, выброшенных на берег в Дагестане. Обложка © Telegram / Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Научные сотрудники обследуют мёртвых тюленей, выброшенных на берег в Дагестане. Обложка © Telegram / Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели большого количества тюленей. Специалисты проведут необходимые экспертизы и выяснят причины массовой смертности животных на берегу Каспийского моря.

Научные сотрудники обследуют мёртвых тюленей, выброшенных на берег в Дагестане. Видео © Telegram / Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Причины гибели животных будут устанавливать сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора, территориального управления Росрыболовства, управления Россельхознадзора по Дагестану, республиканского Минприроды и экологии, а также Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ ВНИРО. На место инцидента выехали научные сотрудники Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова».

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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Напомним, что в Махачкале 7 и 8 декабря обнаружили большое количество трупов тюленей. По одной из версий, массовая смерть произошла из-за подводных землетрясений и выбросов газов. Млекопитающие ежегодно выбрасываются на берег в период активной миграции с Северного на Южный Каспий.

Наталья Афонина
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