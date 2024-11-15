Ослаблена и не плывёт: Выброшенная на камчатский берег косатка остаётся на суше
Выброшенная на берег на Камчатке косатка остаётся на суше
Выброшенная на мелководье на Камчатке косатка. Обложка © VK / Сергей Лебедев
Самка косатки, которую выбросило на берег Охотского моря у села Устьевое Камчатского края остаётся на суше. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«Косатка пока на месте. Реализуем новый план сегодня. Вчерашняя стратегия удачи не принесла. Животное упрямо выбрасывает обратно на берег», — сообщил министр на странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, животное очень ослаблено и практически не предпринимает попыток плыть.
Напомним, косатку обнаружили на берегу неподалёку от камчатского села Устьевое 14 ноября. Большегрузная техника помогла переместить животное, чтобы в прилив косатка смогла уплыть. Однако этот план провалился.