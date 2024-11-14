На Камчатке спасают угодившую на мелководье косатку
Сотрудники МЧС России приступили к спасению находящейся на мелководье косатки в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Всё произошло в селе Устьевом. Молодая самка попала в плен лимана, а из-за отлива и мелководья не могла дышать, на её коже образовались трещины.
Большегрузная техника помогла переместить животное, чтобы в прилив косатка смогла уплыть. Инспекторы и волонтёры вручную обливают её водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.
На Камчатке спасают попавшую на мелководье косатку. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru рассказывал о стае косаток, застрявших на мелководье у села Устьевое 2 октября. Люди поливали их водой и ждали отплыва, после чего те последовали в сторону моря, однако вновь попали в ловушку. Операция закончилась успешно: животные всё же смогли добраться до открытой воды.
Telegram / МЧС России