На Камчатке спасают угодившую на мелководье косатку

Сотрудники МЧС России приступили к спасению находящейся на мелководье косатки в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всё произошло в селе Устьевом. Молодая самка попала в плен лимана, а из-за отлива и мелководья не могла дышать, на её коже образовались трещины.

Большегрузная техника помогла переместить животное, чтобы в прилив косатка смогла уплыть. Инспекторы и волонтёры вручную обливают её водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.