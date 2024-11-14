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14 ноября, 02:13

На Камчатке спасают угодившую на мелководье косатку

Сотрудники МЧС России приступили к спасению находящейся на мелководье косатки в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всё произошло в селе Устьевом. Молодая самка попала в плен лимана, а из-за отлива и мелководья не могла дышать, на её коже образовались трещины.

Большегрузная техника помогла переместить животное, чтобы в прилив косатка смогла уплыть. Инспекторы и волонтёры вручную обливают её водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.

На Камчатке спасают попавшую на мелководье косатку. Видео © Telegram / МЧС России

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Ранее Life.ru рассказывал о стае косаток, застрявших на мелководье у села Устьевое 2 октября. Люди поливали их водой и ждали отплыва, после чего те последовали в сторону моря, однако вновь попали в ловушку. Операция закончилась успешно: животные всё же смогли добраться до открытой воды.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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