Спасённая на Камчатке семья косаток вновь застряла на мели

На Камчатке возобновлена операция по спасению косаток, которые снова оказались на мелководье. К угодившей в ловушке семье китообразных на помощь уже направляются сотрудники МЧС России, сообщили в Telegram министерства.

«Операция по спасению косаток на Камчатке продолжается. Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье», — говорится в сообщении.