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3 октября, 06:48

Спасённая на Камчатке семья косаток вновь застряла на мели

МЧС РФ: Косатки на Камчатке снова оказались на мелководье, к ним едут спасатели

Косатки снова оказались на мелководье на Камчатке во время отлива. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

Косатки снова оказались на мелководье на Камчатке во время отлива. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

На Камчатке возобновлена операция по спасению косаток, которые снова оказались на мелководье. К угодившей в ловушке семье китообразных на помощь уже направляются сотрудники МЧС России, сообщили в Telegram министерства.

«Операция по спасению косаток на Камчатке продолжается. Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье», — говорится в сообщении.

Сегодня в спасательной операции семьи косаток будут участвовать 8 сотрудников МЧС.

Напомним, что 2 октября стая косаток застряла на мелководье в Камчатском крае. Чтобы уплыть в открытое море им пришлось ждать прилива. На помощь животным вызвались более 30 человек, которые провели несколько часов, стоя по пояс в воде и поливая млекопитающих, чтобы они не высохли. Операция прошла успешно и стаю проводили в открытое море, но счастливым концом, к сожалению, история не закончилась.

Малыш уже плавает: На Камчатке ждут, что через 2-3 часа попавшие на мелководье косатки спасутся
Малыш уже плавает: На Камчатке ждут, что через 2-3 часа попавшие на мелководье косатки спасутся
Наталья Афонина
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