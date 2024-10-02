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2 октября, 10:49

Попавшие в ловушку косатки на Камчатке уплыли в открытое море

Застрявшую на мелководье на Камчатке стаю косаток проводили в открытое море

Сотрудники МЧС распрощались со стаей косаток, которая вместе с приливом отправилась в открытое море. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Косатки отправляются в открытое море. Видео © VK / Сергей Лебедев

«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведёт. Их проводит лодка, пока их будет видно», — написал Лебедев.

Министр в публикации также выразил благодарность всем, кто помогал попавшим в беду косаткам вернуться в любимые глубины.

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Ранее в Камчатском крае стая косаток застряла на мелководье, из-за чего животные были вынуждены ждать прилива. К сожалению одно из них скончалось. Более 30 человек несколько часов простояли по пояс в воде, поливая водой морских обитателей, чтобы те усохли.

Обложка ©

VK / Сергей Лебедев

Владимир Озеров
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