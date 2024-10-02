Попавшие в ловушку косатки на Камчатке уплыли в открытое море

Сотрудники МЧС распрощались со стаей косаток, которая вместе с приливом отправилась в открытое море. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведёт. Их проводит лодка, пока их будет видно», — написал Лебедев.