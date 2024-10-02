Малыш уже плавает: На Камчатке ждут, что через 2-3 часа попавшие на мелководье косатки спасутся
Операция по спасению застрявших на мелководье косаток на Камчатке длится 9 часов
Уже 9 часов длится операция по спасению застрявших на мелководье косаток на Камчатке. Более 30 человек следят, чтобы у китов было достаточно воды. Уровень моря постепенно поднимается, и детёныш уже плавает.
Операция по спасению косаток на Камчатке. Видео © VK.com/Сергей Лебедев
По данным SHOT, прилив ожидается около 22-23 часов по местному времени, то есть примерно через 2-3 часа. Тогда косатки смогут уплыть в открытое море. Спасатели и волонтёры продолжают дежурить на месте.
Напомним, в водный плен на Камчатке попали двое взрослых и двое детёнышей косаток. На помощь им пришли люди: они вручную переворачивали китов, непрерывно поливали их водой и перетаскивали на более глубокие места, чтобы те смогли выжить. Сотрудники Минприроды оповещены о проблеме.