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2 октября, 08:50

Малыш уже плавает: На Камчатке ждут, что через 2-3 часа попавшие на мелководье косатки спасутся

Операция по спасению застрявших на мелководье косаток на Камчатке длится 9 часов

Уже 9 часов длится операция по спасению застрявших на мелководье косаток на Камчатке. Более 30 человек следят, чтобы у китов было достаточно воды. Уровень моря постепенно поднимается, и детёныш уже плавает.

Операция по спасению косаток на Камчатке. Видео © VK.com/Сергей Лебедев

По данным SHOT, прилив ожидается около 22-23 часов по местному времени, то есть примерно через 2-3 часа. Тогда косатки смогут уплыть в открытое море. Спасатели и волонтёры продолжают дежурить на месте.

Более 30 человек спасают угодивших на мелководье на Камчатке косаток
Более 30 человек спасают угодивших на мелководье на Камчатке косаток

Напомним, в водный плен на Камчатке попали двое взрослых и двое детёнышей косаток. На помощь им пришли люди: они вручную переворачивали китов, непрерывно поливали их водой и перетаскивали на более глубокие места, чтобы те смогли выжить. Сотрудники Минприроды оповещены о проблеме.

Обложка ©

VK.com/Сергей Лебедев

Александра Вишнякова
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