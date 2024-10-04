Застрявшие на Камчатке косатки смогли выплыть в открытое море
Косатки, угодившие на мелководье в Камчатском крае, смогли выбраться в открытое море. Об этом сообщили в МЧС России.
«Косаткам удалось выйти в открытое море», — гласит пост ведомства.
Видео спасения попавших в ловушку на Камчатке косаток. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, стая косаток застряла на мелководье у села Устьевое в Камчатском крае 2 октября. Чтобы уплыть в открытое море им пришлось ждать прилива. Люди полдня поливали их водой, чтобы животные не высохли, после чего те последовали в сторону моря, однако вновь попали в ловушку.