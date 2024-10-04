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4 октября, 03:54

Застрявшие на Камчатке косатки смогли выплыть в открытое море

Косатки, угодившие на мелководье в Камчатском крае, смогли выбраться в открытое море. Об этом сообщили в МЧС России.

«Косаткам удалось выйти в открытое море», — гласит пост ведомства.

Видео спасения попавших в ловушку на Камчатке косаток. Видео © Telegram / МЧС России

На Камчатке спасатели неводом перемещают к морю застрявших на мелководье косаток
На Камчатке спасатели неводом перемещают к морю застрявших на мелководье косаток

Напомним, стая косаток застряла на мелководье у села Устьевое в Камчатском крае 2 октября. Чтобы уплыть в открытое море им пришлось ждать прилива. Люди полдня поливали их водой, чтобы животные не высохли, после чего те последовали в сторону моря, однако вновь попали в ловушку.

Артур Лапсаков
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