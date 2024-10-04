На Камчатке спасатели неводом перемещают к морю застрявших на мелководье косаток
На Камчатке 4 октября продолжилась операция по спасению косаток, которые оказались на мели. Информацию об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев. На своей странице во «ВКонтакте» он поделился кадрами с места событий, полученными от главы Соболевского муниципального района Андрея Воровского.
Процесс спасения косаток на Камчатке. Видео © VK / Сергей Лебедев
Лебедев отметил, что волонтёры и спасатели ведут косаток в сторону устьев. Это уже третий день спасательной операции, и за это время они продвинулись примерно на 800 метров. В ловушку угодили взрослые особи и детёныши. По словам министра, мама ходит рядом с малышом, ложится на крыло, а тот сосёт у неё молоко.
Напомним, стая косаток застряла на мелководье у села Устьевое в Камчатском крае 2 октября. Чтобы уплыть в открытое море им пришлось ждать прилива. Более 30 человек провели несколько часов, стоя по пояс в воде и поливая млекопитающих, чтобы они не высохли. Когда казалось, что животные спасены, они вновь «сели» на мель.
flickr / Kathleen L Kitto