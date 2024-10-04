На Камчатке спасатели неводом перемещают к морю застрявших на мелководье косаток

На Камчатке 4 октября продолжилась операция по спасению косаток, которые оказались на мели. Информацию об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев. На своей странице во «ВКонтакте» он поделился кадрами с места событий, полученными от главы Соболевского муниципального района Андрея Воровского.

Лебедев отметил, что волонтёры и спасатели ведут косаток в сторону устьев. Это уже третий день спасательной операции, и за это время они продвинулись примерно на 800 метров. В ловушку угодили взрослые особи и детёныши. По словам министра, мама ходит рядом с малышом, ложится на крыло, а тот сосёт у неё молоко.