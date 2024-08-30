«Откусили руль»: «Киты-убийцы» атаковали яхту с туристами у берегов Испании

Группа косаток, которых ещё называют китами-убийцами, снова атаковала яхту в Испании и чуть не потопила её. Об этом сообщает Global News.

Яхта, на которую напали касатки в Испании. Фото © X / ZBreakingNewz

По информации издания, косатки напали на морское судно у берегов Испании 25 августа. Пара из Бельгии — 43-летний Вим Вандехенде и 34-летняя Дана Хуэнс — плыли на своей яхте «Амидала» из Греции обратно домой. Они уже знали о случаях нападения китов-убийц в Гибралтарском проливе, но всё равно перепугались, когда руль перестал слушаться капитана.

Капитан попытался увести судно от косаток, однако те не отставали и пытались протаранить транспорт. Выяснилось, что киты-убийцы даже откусили части руля.

«Мой руль внезапно начал совершать очень странные движения. Я также почувствовал, что лодку кто-то толкает. Когда я посмотрел в сторону, я внезапно увидел косатку, всплывшую рядом с нашей лодкой. Если бы я вытянул руку, я бы мог коснуться её», — пояснил капитан яхты Вим Вандехенде.

Служба спасения пришла на помощь бельгийцам спустя час. На место инцидента прибыло судно береговой охраны, которое отбуксировало яхту к берегу. При этом женщина серьёзно пострадала во время буксировки. Она сломала кость руки, так как конечность застряла между яхтой и тросом. Пострадавшую пришлось доставлять в больницу на вертолёте.