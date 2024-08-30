«Откусили руль»: «Киты-убийцы» атаковали яхту с туристами у берегов Испании
Global News: Косатки напали на яхту в Гибралтарском проливе и откусили руль
Группа косаток, которых ещё называют китами-убийцами, снова атаковала яхту в Испании и чуть не потопила её. Об этом сообщает Global News.
Яхта, на которую напали касатки в Испании. Фото © X / ZBreakingNewz
По информации издания, косатки напали на морское судно у берегов Испании 25 августа. Пара из Бельгии — 43-летний Вим Вандехенде и 34-летняя Дана Хуэнс — плыли на своей яхте «Амидала» из Греции обратно домой. Они уже знали о случаях нападения китов-убийц в Гибралтарском проливе, но всё равно перепугались, когда руль перестал слушаться капитана.
Капитан попытался увести судно от косаток, однако те не отставали и пытались протаранить транспорт. Выяснилось, что киты-убийцы даже откусили части руля.
«Мой руль внезапно начал совершать очень странные движения. Я также почувствовал, что лодку кто-то толкает. Когда я посмотрел в сторону, я внезапно увидел косатку, всплывшую рядом с нашей лодкой. Если бы я вытянул руку, я бы мог коснуться её», — пояснил капитан яхты Вим Вандехенде.
Служба спасения пришла на помощь бельгийцам спустя час. На место инцидента прибыло судно береговой охраны, которое отбуксировало яхту к берегу. При этом женщина серьёзно пострадала во время буксировки. Она сломала кость руки, так как конечность застряла между яхтой и тросом. Пострадавшую пришлось доставлять в больницу на вертолёте.
Это уже не первый случай зверского нападения косаток на людей в Испании. Life.ru рассказывал, что месяц назад эти млекопитающие потопили британскую парусную яхту. Спасателям пришлось вытаскивать троих человек. При этом эксперты до конца не понимают причину такого поведения косаток.
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