"Киты-убийцы": В Испании косатки потопили британскую парусную яхту

В Гибралтарском проливе косатки потопили британскую парусную яхту, в результате чего пришлось спасать трёх человек. Об этом необычном происшествии в социальной сети Х сообщили представители испанской службы морского спасения.

"Парусник Bonhomme William запросил буксировку после столкновения с косатками. Впоследствии он сообщил о том, что тонет. Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трёх человек, находившихся на борту", — говорится в сообщении.

Некоторые специалисты предполагают, что парусник потопили животные из субпопуляции под названием "Глэдис", которая насчитывает 15 особей. Эти косатки обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом, а первый подобный инцидент с участием "китов-убийц" был зафиксирован весной 2020 года.

Помимо этого, эксперты не могут прийти к однозначному выводу по поводу такого поведения этих млекопитающих. Они предполагают, что это может говорить либо об игривом проявлении любопытства китообразных, либо косатки просто увидели в судне соперника в борьбе за местного синего тунца, который является их любимой добычей.