Побережье Каспийского моря в Махачкале усыпало телами мёртвых тюленей
На побережье Каспийского моря в Махачкале выбросило множество мёртвых тюленей
Туши тюленей на берегу Каспийского моря. Обложка © VK / Махачкала
На берегу Каспийского моря в Махачкале было найдено множество мёртвых тюленей. По данным Минприроды Дагестана, трупы животных были обнаружены 7 и 8 декабря.
Туши тюленей в Махачкале. Фото © VK / Махачкала
В ведомстве подчеркнули, что в последние годы случаи массовой смерти тюленей происходят ежегодно в период активной миграции животных с Северного на Южный Каспий. Предполагается, что причиной гибели морских млекопитающих могла стать комбинация нескольких факторов. В частности, такая ситуация могла возникнуть из-за подводных землетрясений и, как следствие, выбросов газов на маршруте миграции.
В ведомстве сообщили, что специалисты республиканского Россельхознадзора уже собрали образцы биоматериала для определения точной причины происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что исследователи из Национального научного центра морской биологии и Камчатского НИИ рыбного хозяйства обнаружили новый вирус, вызывающий опасное заболевание у камчатских крабов-стригунов. Специалисты уверяют, что болезнь не угрожает людям, и крабовое мясо остаётся безопасным, что важно для экономики Камчатки, где крабовый промысел играет ключевую роль.