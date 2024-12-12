Побережье Каспийского моря в Махачкале усыпало телами мёртвых тюленей

На берегу Каспийского моря в Махачкале было найдено множество мёртвых тюленей. По данным Минприроды Дагестана, трупы животных были обнаружены 7 и 8 декабря.

Туши тюленей в Махачкале. Фото © VK / Махачкала

В ведомстве подчеркнули, что в последние годы случаи массовой смерти тюленей происходят ежегодно в период активной миграции животных с Северного на Южный Каспий. Предполагается, что причиной гибели морских млекопитающих могла стать комбинация нескольких факторов. В частности, такая ситуация могла возникнуть из-за подводных землетрясений и, как следствие, выбросов газов на маршруте миграции.

В ведомстве сообщили, что специалисты республиканского Россельхознадзора уже собрали образцы биоматериала для определения точной причины происшествия.