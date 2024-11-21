На побережье Аляски выбросило редкого финвала: учёные ищут причины гибели

На побережье Анкориджа, крупного города Аляски, был найден финвал — плавниковый кит, который находится под угрозой исчезновения. Эта находка привлекла внимание множества зевак, пока учёные пытаются выяснить причины гибели животного.

По данным агентства Associated Press, длина тела кита составила 14,3 метра, что сопоставимо с высотой пятиэтажного здания. Предполагается, что это самка в возрасте от одного до трёх лет.

Финвалы, к которым относится найденное животное, являются вторыми по величине китами. В зрелом возрасте они достигают 25,9 метров в длину, а их вес варьируется от 40 до 80 тонн. Этот вид находится под угрозой вымирания из-за различных факторов, включая столкновения с судами, запутывание в рыболовных орудиях, подводный шум и последствия климатических изменений.

Мэнди Киф, координатор по изучению морских млекопитающих из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa), отметила, что финвалы редко подплывают так близко к Анкориджу. Возможно, недавние высокие приливы загнали животное в ловушку в акватории Ник-Арм и привели его гибели. Биологи Noaa и сотрудники службы ветеринарной патологии Аляски извлекли останки кита на берег, чтобы забрать образцы. Однако даже после анализа может быть сложно установить точную причину смерти из-за разложения тканей или отсутствия явных повреждений.

Туша кита стала местной достопримечательностью — люди приходят семьями, чтобы увидеть и потрогать кожу подводного гиганта. «Детям было действительно интересно потрогать его, потому что на нём были следы, почти как на санках. И просто посмотреть на его размеры было довольно круто», — сказала Дейзи Грандлинард, одна из родителей, сопровождавших группу детей. Биологи надеются завершить исследование во вторник, после чего прилив может унести останки обратно в море.