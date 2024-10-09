Фото рысьих потягушек принесло россиянину победу в конкурсе снимков дикой природы

Российский фотограф Игорь Метельский выиграл престижный конкурс снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Ему удалось запечатлеть в Приморье потягивающуюся рысь, сообщает в своём телеграм-канале Центр «Амурский тигр».

«Победу фотографу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» принёс снимок потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Церемония награждения состоялась в Лондоне вчера», — сказано в сообщении.

Главную награду конкурса получил новозеландский фотограф Шейн Гросс за работу «Рой жизни». На снимке изображены проплывающие мимо кувшинок головастики западноамериканской абы. Фото было сделано в озере в канадском Ванкувере.