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9 октября, 10:39

Фото рысьих потягушек принесло россиянину победу в конкурсе снимков дикой природы

Российский фотограф Метельский получил премию Wildlife Photographer of the Year

Рысь растягивается на вершине сопки. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр» / Игорь Метельский

Рысь растягивается на вершине сопки. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр» / Игорь Метельский

Российский фотограф Игорь Метельский выиграл престижный конкурс снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Ему удалось запечатлеть в Приморье потягивающуюся рысь, сообщает в своём телеграм-канале Центр «Амурский тигр».

«Победу фотографу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» принёс снимок потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Церемония награждения состоялась в Лондоне вчера», — сказано в сообщении.

Главную награду конкурса получил новозеландский фотограф Шейн Гросс за работу «Рой жизни». На снимке изображены проплывающие мимо кувшинок головастики западноамериканской абы. Фото было сделано в озере в канадском Ванкувере.

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Ранее в Приморском национальном парке «Земля леопарда» впервые за 12 лет в объективы камер попало целое семейство амурских тигров, из двух взрослых особей и четырёх их детёнышей. Снимки представляют особенную ценность, поскольку позволяют сделать некоторые выводы о том, как эти животные ведут себя в семействе.

Владимир Озеров
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