В отеле в Нидерландах гости обнаружили спящего в номере тюленя

В номере отеля на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия гости обнаружили спящего тюленя. Об этом докладывает Фонд защиты животных Зеландии.

«Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: «В номере отеля находится тюлень», — говорится в соцсетях организации.

Сообщается, что нежданного гостя нашли в пляжном домике на берегу. Постояльцы обнаружили отдыхающего через стеклянную дверь. Они занервничали, а тюлень чувствовал себя предельно комфортно. Когда специалисты его разбудили, он рассердился, но препятствовать своему перемещению не мог.