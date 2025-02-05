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Регион
5 февраля, 11:51

В отеле в Нидерландах гости обнаружили спящего в номере тюленя

Тюлень в гостиничном номере. Обложка © Stichting Dierenwelzijn Zeeland

Тюлень в гостиничном номере. Обложка © Stichting Dierenwelzijn Zeeland

В номере отеля на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия гости обнаружили спящего тюленя. Об этом докладывает Фонд защиты животных Зеландии.

«Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: «В номере отеля находится тюлень», — говорится в соцсетях организации.

Сообщается, что нежданного гостя нашли в пляжном домике на берегу. Постояльцы обнаружили отдыхающего через стеклянную дверь. Они занервничали, а тюлень чувствовал себя предельно комфортно. Когда специалисты его разбудили, он рассердился, но препятствовать своему перемещению не мог.

Прокуратура проводит проверку после выброса мёртвых тюленей в Махачкале
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В конце 2024 года на берегу Каспийского моря в Махачкале было найдено множество мёртвых тюленей. Печальная ситуация могла возникнуть из-за подводных землетрясений и, как следствие, выбросов газов на маршруте миграции.

Николай Рюмин
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