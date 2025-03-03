Сочинские чиновники окажут помощь семье искусанного собаками мальчика
Сотрудники администрации Сочи выразили готовность взять на себя расходы на пребывание в Москве родителей мальчика, который пострадал от нападения хаски в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Коллектив администрации города Сочи готов взять на себя расходы по пребыванию родителей пострадавшего мальчика в Москве», — указано в сообщении мэрии.
Чиновники организовали сбор средств на указанные цели. Сотрудники мэрии Сочи перечислят свой ежедневный заработок. После нападения собак на мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину животных.
Напомним, что в Адлере собаки буквально сожрали школьнику лицо. Пострадавшего госпитализировали в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии. Позднее из желудка усыплённой хаски достали губы и нос мальчика. Их пытались пришить пострадавшему обратно, но было уже поздно. Мальчика направили на лечение в Москву. Во время транспортировки ребёнок оставался в искусственной коме. Тем временем уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова потребовала задуматься о новом законе. В Госдуме также планируют собрать консилиум.
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