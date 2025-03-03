Сочинские чиновники окажут помощь семье искусанного собаками мальчика

Сотрудники администрации Сочи выразили готовность взять на себя расходы на пребывание в Москве родителей мальчика, который пострадал от нападения хаски в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Коллектив администрации города Сочи готов взять на себя расходы по пребыванию родителей пострадавшего мальчика в Москве», — указано в сообщении мэрии.