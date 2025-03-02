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2 марта, 13:17

Мальчику, искусанному собаками в Сочи, сделают пластику лица

Ребёнку, искусанному собаками в Краснодарском крае, проведут серьёзную операцию с элементами пластики лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«После завершения дообследования ребёнку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги», — говорится в сообщении.

Завотделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у пациента диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии находится под ИВЛ.

Мальчика из Адлера, которому хаски разодрали лицо, отправили на лечение в Москву
Мальчика из Адлера, которому хаски разодрали лицо, отправили на лечение в Москву

Напомним, псы буквально сожрали школьнику лицо. Позже сообщили, что папа ребёнка ждал мальчика у машины. Пострадавшего госпитализировали в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии. Из желудка усыплённой хаски достали губы и нос мальчика. Их пытались пришить сыну обратно, но было уже поздно. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после трагедии потребовала задуматься о новом законе. Кроме того, в Госдуме также планируют собрать консилиум.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LNbjors

Николай Рюмин
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