Мальчику, искусанному собаками в Сочи, сделают пластику лица

Ребёнку, искусанному собаками в Краснодарском крае, проведут серьёзную операцию с элементами пластики лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«После завершения дообследования ребёнку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги», — говорится в сообщении.