Мальчику, искусанному собаками в Сочи, сделают пластику лица
Ребёнку, искусанному собаками в Краснодарском крае, проведут серьёзную операцию с элементами пластики лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
«После завершения дообследования ребёнку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги», — говорится в сообщении.
Завотделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у пациента диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии находится под ИВЛ.
Напомним, псы буквально сожрали школьнику лицо. Позже сообщили, что папа ребёнка ждал мальчика у машины. Пострадавшего госпитализировали в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии. Из желудка усыплённой хаски достали губы и нос мальчика. Их пытались пришить сыну обратно, но было уже поздно. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после трагедии потребовала задуматься о новом законе. Кроме того, в Госдуме также планируют собрать консилиум.
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