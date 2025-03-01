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1 марта, 16:28

Мальчика из Адлера, которому хаски разодрали лицо, отправили на лечение в Москву

Отец искусанного собаками мальчика из Адлера заявил, что сына перевезли в Москву

Мальчика из Сочи, которому собаки разодрали лицо, перевезли из Краснодара в московский центр экстренной хирургии. Во время транспортировки ребёнок оставался в искусственной коме, рассказал его отец Валентин Королёв.

«Как мне сказали, им занялся именно комитет по делам президента. Ребёнка забрали, я отписался, что его забрали, дал добро на транспортировку, всё», — заявил отец в интервью РИА «Новости».

Сам Королёв собирается выехать в столицу на скором поезде вечером. Он не знает, кто будет оперировать ребёнка и что конкретно нужно сделать. Однако уже известно, что ему необходимо восстановить некоторые части лица — щёки и нос. Глаза мальчика не пострадали.

Напомним, что псы буквально сожрали школьнику лицо. Позже стало известно, что папа ребёнка ждал мальчика у машины. Пострадавшего доставили в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии. Из желудка усыплённой хаски достали губы и нос мальчика. Их пытались пришить сыну обратно, но было уже поздно. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после трагедии потребовала задуматься о новом законе. Кроме того, в Госдуме также планируют собрать консилиум.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Полина Никифорова
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