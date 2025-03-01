Мальчика из Адлера, которому хаски разодрали лицо, отправили на лечение в Москву

Мальчика из Сочи, которому собаки разодрали лицо, перевезли из Краснодара в московский центр экстренной хирургии. Во время транспортировки ребёнок оставался в искусственной коме, рассказал его отец Валентин Королёв.

«Как мне сказали, им занялся именно комитет по делам президента. Ребёнка забрали, я отписался, что его забрали, дал добро на транспортировку, всё», — заявил отец в интервью РИА «Новости».