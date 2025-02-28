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28 февраля, 16:13

Россиянам рассказали, что нужно сделать в марте, чтобы сэкономить 60% на летнем отдыхе

Экономист Никольская: При бронировании в марте можно сэкономить на летнем отдыхе

При бронировании путёвок в марте можно сэкономить на летнем отдыхе до 60%, уверена доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Елена Никольская. Кроме того, в этот период многие авиакомпании предлагают билеты со скидкой 15-30%, отметила кандидат экономических наук.

«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».

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Эксперт также обратила внимание на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) согласно которым, с начала года на 18-23% увеличилась стоимость проживания в гостиницах в Анталье (Турция), Дубае (ОАЭ) и Паттайе (Таиланд). А ещё на четверть выросли цены на билеты.

По словам экономиста, туроператоры при расчёте стоимости путёвок ориентируются на доллар и евро, поэтому рост курсов влияет на стоимость путёвок. Другими причинами подорожания туров эксперт назвал увеличение стоимости топлива, продуктов питания, коммунальных услуг и расходов на оплату труда, инфляцию и ограничения полётов.

Вместе с тем Никольская успокоила, пояснив, что взрывного роста цен на отдых не ожидается. По её словам, в 2025 году стоимость пятидневного тура на двоих с учётом расходов на транспорт составит: по России — от 79 тысяч рублей, в Египет — от 189 тыс. руб., в Турцию — от 207 тыс. руб., в Китай — от 215 тыс. руб., в ОАЭ — от 216 тыс. руб., в Таиланд — от 218 тыс. руб.

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Freepik

Борис Эльфанд
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