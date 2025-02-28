Россиянам рассказали, что нужно сделать в марте, чтобы сэкономить 60% на летнем отдыхе

При бронировании путёвок в марте можно сэкономить на летнем отдыхе до 60%, уверена доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Елена Никольская. Кроме того, в этот период многие авиакомпании предлагают билеты со скидкой 15-30%, отметила кандидат экономических наук.

«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».

Эксперт также обратила внимание на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) согласно которым, с начала года на 18-23% увеличилась стоимость проживания в гостиницах в Анталье (Турция), Дубае (ОАЭ) и Паттайе (Таиланд). А ещё на четверть выросли цены на билеты.

По словам экономиста, туроператоры при расчёте стоимости путёвок ориентируются на доллар и евро, поэтому рост курсов влияет на стоимость путёвок. Другими причинами подорожания туров эксперт назвал увеличение стоимости топлива, продуктов питания, коммунальных услуг и расходов на оплату труда, инфляцию и ограничения полётов.