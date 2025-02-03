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3 февраля, 05:00

Эксперт раскрыл Life.ru еврейские лайфхаки для почти бесплатных путешествий по Европе

Эксперт Патешман: Гибкость в маршрутах поможет сэкономить на путешествиях

Туристка в Европе. Обложка © freepik / lookstudio

Туристка в Европе. Обложка © freepik / lookstudio

Дешёвые путешествия — это не миф, а реальность, если знать несколько хитростей. Независимый финансовый консультант Александр Патешман поделился с Life.ru лайфхаками, которые помогут путешествовать по Европе с минимальными затратами.

Один из ключевых советов — следить за акциями западных авиакомпаний. Патешман привёл пример, как купил билеты у армянской авиакомпании за 4000 рублей туда-обратно. Если даты не совпадают, можно рассмотреть вылет за день до или после нужной даты. Гибкость в планировании маршрутов также важна. Например, если билеты в один город дорогие, стоит рассмотреть варианты перелётов в соседние населённые пункты.

Из Армении я нашёл маршрут, где иностранная авиакомпания летает в Италию за 50 евро туда-обратно. Гибкость важна: может быть, в одну сторону билет дешёвый, а обратно из Венеции, например, дорогой. Тогда стоит посмотреть другие города вокруг Италии, такие как Рим, Милан или даже Ницца, и проверить, какие есть билеты оттуда в Ереван или другой город.

Александр Патешман

Независимый финансовый консультант, эксперт по личным финансам

Из Армении я нашёл маршрут, где иностранная авиакомпания летает в Италию за 50 евро туда-обратно. Гибкость важна: может быть, в одну сторону билет дешёвый, а обратно из Венеции, например, дорогой. Тогда стоит посмотреть другие города вокруг Италии, такие как Рим, Милан или даже Ницца, и проверить, какие есть билеты оттуда в Ереван или другой город.
Из Армении я нашёл маршрут, где иностранная авиакомпания летает в Италию за 50 евро туда-обратно. Гибкость важна: может быть, в одну сторону билет дешёвый, а обратно из Венеции, например, дорогой. Тогда стоит посмотреть другие города вокруг Италии, такие как Рим, Милан или даже Ницца, и проверить, какие есть билеты оттуда в Ереван или другой город.

Экономить можно и на проживании. Если самый дешёвый тариф предполагает двухместный номер, а с ребёнком он стоит дороже, можно схитрить. Например, взять номер на двоих, а ребёнка провести «просто так». Один из родителей заезжает первым, а второй приходит позже. Также эксперт советует включать завтраки в стоимость, чтобы сэкономить на питании.

«Поел утром, и целый день свободен, можно даже взять что-то с собой. Также стоит искать бесплатные экскурсии. Я, например, не трачу время на платные музеи. За три дня можно вдохновиться городом, просто гуляя и осматривая достопримечательности», — советует Патешман.

Ещё один необычный способ сэкономить — перевозка документов. В специализированных чатах за это можно получить до 100 евро, что частично покроет расходы на поездку.

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Ранее россиянам дали советы по планированию летнего отпуска. Эксперт в области туризма посоветовал бронировать туры за три месяца до начала поездки. Он отметил, что летние направления становятся доступными для бронирования с осени предыдущего года. Однако не стоит слишком рано выбирать невозвратные тарифы.

Екатерина Хмелева
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