Всё включено, но с процентами: Life.ru узнал об отношении россиян к путешествиям в кредит

Более половины россиян (51%) предпочитают брать кредиты на отдых. Life.ru выяснил, что 15% наших граждан готовы взять заём на поездку за границу, 9% — на исследование своей бескрайней родины, 16% — на семейный отпуск, 6% — на рабочие поездки, а ещё 5% — на медовый месяц. В то же время оставшаяся половина респондентов уверена, что отдых не стоит того, чтобы брать на него кредит.

Согласно опросу, проведённому сервисом «Купибилет», при выборе направления для путешествий на кредитные средства россияне чаще всего предпочитают европейские страны: Италию, Францию, Турцию и Сербию. В топе по популярности остаётся и Азия, а именно — Таиланд, Вьетнам и Китай.

«Неудивительно, что эти направления стали главными среди путешествий в кредит. Стоимость недельной поездки на семью из трёх человек в среднем составит около 400 тысяч рублей. При этом дороже всего из представленных направлений будет Латинская Америка. Поездка туда обойдется не менее чем в 600 тысяч рублей при тех же условиях», — отметил директор по продукту сервиса «Купибилет» Андрей Маслак.

Также опрос показал, что больше всего сторонников кредитного отдыха проживает в Москве (12,86%). На втором месте оказались нижегородцы (9%), а третью позицию с результатом 6,75% разделили самарцы и казанцы.