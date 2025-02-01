Без суеты и лишних трат: Россиянам дали советы по планированию летнего отпуска
Эксперт Ротарь рекомендовал бронировать туры за три месяца до отпуска
Чтобы избежать лишней суеты и ненужных расходов, важно заранее спланировать летний отпуск. Эксперт в области туризма Александр Ротарь советует бронировать туры за три месяца до начала отпуска. Он отметил, что летние направления становятся доступными для бронирования с осени предыдущего года. Однако не стоит слишком рано выбирать невозвратные тарифы.
Собеседник газеты «Известия» подчеркнул, что начало весны будет лучшим вариантом для бронирования летних туров на курорты. При этом важно учитывать сезонность конкретных регионов. Например, в Санкт-Петербурге в мае и начале июня наблюдается высокий спрос из-за крупных мероприятий, а пик приходится на белые ночи. Для Москвы достаточно забронировать поездку за две-три недели до отпуска.
«Если выбирать пакетный тур [в Крым] и добираться общественным транспортом, однозначно, лучше планировать отпуск заранее. При наличии личного трансфера можно спланировать отпуск за короткий период и даже сэкономить средства на «горящих предложениях» в отелях», — объяснил эксперт.