Сувениры, чурчхела и камни: Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков

Перед возвращением на родину с заграничных курортов российские путешественники нередко сталкиваются с необходимостью доплатить за лишний вес чемоданов. А некоторых подобное требование затрагивает дважды: на стойках регистрации перед отправкой за рубеж и сразу же после отдыха. Life.ru выяснил, что заставляет багаж туристов тяжелеть и какие предметы чаще всего провоцируют перевес.

Лидерами рейтинга стали сувениры и подарки, которые покупаются в поездке, гласит актуальный опрос онлайн-сервиса для организации путешествий Tutu.ru. Около трети (30,3%) опрошенных признались, что именно презенты друзьям и родным становятся неожиданной проблемой при взвешивании чемоданов.

На втором месте — одежда, особенно те наряды, которые туристы берут с собой «на всякий случай», но так ни разу и не надевают за время отпуска. Неиспользованные элементы гардероба оказывались причиной переплат у 22% респондентов. Замыкает же тройку еда. Покупка местных деликатесов, таких как чурчхела или хамон, обернулась дополнительными затратами для 20% россиян.

Реже к перевесу приводят бытовая техника и аксессуары, такие как утюг и фен (9,2%), аптечка и спортивное снаряжение (по 8,7%), а также книги для чтения в отпуске (8,1%). Замыкают рейтинг детские игрушки и питание, которые 7,4% туристов вынуждены брать на борт для развлечения малышей.

Но бывают и более нетривиальные случаи. Самыми необычными причинами перегруза оказались фрукты, крема для загара, камни с берега океана, этюдники с красками, алкоголь и мёд. А один путешественник и вовсе сообщил, что его багаж неожиданно потяжелел из-за отсыревших вещей, хотя в отпуск он летел с лёгким чемоданом.

Эксперт Екатерина Долгих поделилась лайфхаками, которые помогут избежать перевеса. Она посоветовала выбирать миниатюрные сувениры и избавляться от ненужной упаковки, а также собирать базовый гардероб и заблаговременно уточнять наличие в отелях утюга или фена.

«Тяжеловесным книгам лучше предпочесть электронные версии. Также облегчить багаж помогут компактные версии детского питания и ухода и замена игрушек на мягкие и лёгкие. И ещё: если вы хотите привезти из отпуска съедобные локальные сувениры, то позаботьтесь заранее о месте для них в чемодане», — резюмировала она.