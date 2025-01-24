У российских туристов, возвращающихся из Европы, отбирают сыры и хамон

У российских туристов, прилетающих из стран Европы, на таможне изымают иностранные сыры, хамон и колбасы, купленные для личного пользования. Это делается в рамках распоряжения Россельхознадзора о временном запрете ввоза из-за вспышки ящура в Германии. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на источники.

«Вчера на рейсе Стамбул – Санкт-Петербург проверяли всех поголовно, изымали продукты у тех, кто летел через турецкий город из Европы», – сообщил источник.

Подобные процедуры происходят и на сухопутных границах с Эстонией и Польшей. Источники агентства сообщают, что у них отняли деликатесы, которые везли в подарок престарелой маме. В отношении туристов могут даже возбудить административное дело и выписать штраф.