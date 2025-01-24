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Регион
24 января, 13:30

У российских туристов, возвращающихся из Европы, отбирают сыры и хамон

Россельхознадзор подтвердил запрет ввозить хамон и сыры из ЕС в личных целях

У российских туристов, прилетающих из стран Европы, на таможне изымают иностранные сыры, хамон и колбасы, купленные для личного пользования. Это делается в рамках распоряжения Россельхознадзора о временном запрете ввоза из-за вспышки ящура в Германии. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на источники.

«Вчера на рейсе Стамбул – Санкт-Петербург проверяли всех поголовно, изымали продукты у тех, кто летел через турецкий город из Европы», – сообщил источник.

Подобные процедуры происходят и на сухопутных границах с Эстонией и Польшей. Источники агентства сообщают, что у них отняли деликатесы, которые везли в подарок престарелой маме. В отношении туристов могут даже возбудить административное дело и выписать штраф.

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Напомним, с 20 января 2025 года Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из стран Европейского союза. Ограничения связаны с распространением ящура. По данным СМИ, временные ограничения в отношении Германии также ввели Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabiano musial

Николай Рюмин
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