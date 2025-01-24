У российских туристов, возвращающихся из Европы, отбирают сыры и хамон
Россельхознадзор подтвердил запрет ввозить хамон и сыры из ЕС в личных целях
У российских туристов, прилетающих из стран Европы, на таможне изымают иностранные сыры, хамон и колбасы, купленные для личного пользования. Это делается в рамках распоряжения Россельхознадзора о временном запрете ввоза из-за вспышки ящура в Германии. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на источники.
«Вчера на рейсе Стамбул – Санкт-Петербург проверяли всех поголовно, изымали продукты у тех, кто летел через турецкий город из Европы», – сообщил источник.
Подобные процедуры происходят и на сухопутных границах с Эстонией и Польшей. Источники агентства сообщают, что у них отняли деликатесы, которые везли в подарок престарелой маме. В отношении туристов могут даже возбудить административное дело и выписать штраф.
Напомним, с 20 января 2025 года Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из стран Европейского союза. Ограничения связаны с распространением ящура. По данным СМИ, временные ограничения в отношении Германии также ввели Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея.
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