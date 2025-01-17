В Россию запретили ввозить мясо из Евросоюза из-за вспышки ящура

С 20 января 2025 года Россельхознадзор вводит запрет на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из стран Европейского союза. Ограничения связаны с распространением ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что 9 января Германия официально сообщила Всемирной организации здоровья животных о первой за последние 37 лет вспышке ящура на своей территории. Заболевание было обнаружено на небольшой ферме в районе Меркиш-Одерланд, где содержались водяные буйволы. В ответ на это Европейская комиссия ввела карантинные зоны вокруг фермы, радиус которых составил около 10 километров.

По мнению Россельхознадзора, одной из причин возникновения ящура стало бесконтрольное перемещение живого скота и продукции животноводства через территорию Украины в страны Европейского союза. Наиболее вероятным путём распространения заболевания является маршрут Турция — Украина — Польша — Германия. Эпизоотия может иметь широкое распространение, создавая угрозу для Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов.

Учитывая высокую степень заразности возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также руководствуясь принципом предосторожности и в целях предотвращения заноса возбудителя ящура, Россельхознадзор с 20 января 2025 года вводит запрет на ввоз и транзит продукции животноводства со всей территории Европейского союза в Россию.

По информации СМИ, временные ограничения в отношении Германии из-за ящура также ввели Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея. В Европейском союзе контроль ужесточили Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Польша.

Следует отметить, что по аналогичному сценарию происходило распространение вируса чумы мелких жвачных животных в странах Европейского союза, включая Румынию. Самый восточный очаг чумы мелких жвачных был зарегистрирован в уезде Тулча в Румынии, который находится в непосредственной близости от Измаильского района Одесской области Украины. Как заявили в Россельхознадзоре, это вызывает серьёзную обеспокоенность, учитывая фактическое отсутствие ветеринарной службы на территории Украины и ранее опубликованную информацию в европейских и украинских СМИ о раскрытии крупных схем контрабанды различных грузов, включая сельскохозяйственную продукцию, а также незаконной миграции, которые действовали в морском порту Одессы.

«Вместе с тем, по информации СМИ, на территорию Нидерландов ввозилось 3,6 тыс. телят из Германии, где в январе 2025 года была зафиксирована вспышка ящура. В этой связи Россельхознадзор запросил информацию о мерах, принимаемых ветеринарной службой Нидерландов для недопущения заноса и распространения ящура по территории Голландии», — заключили в ведомстве.