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13 декабря, 15:43

Глава Россельхознадзора Данкверт: В РФ выросло производство кормов для животных

Объём производства кормов для кошек и собак в России в апреле 2024 года составил 127 тысяч тонн. Обложка © freepik.com / freepik

Объём производства кормов для кошек и собак в России в апреле 2024 года составил 127 тысяч тонн. Обложка © freepik.com / freepik

Российский рынок кормов для домашних животных претерпевает значительные изменения, сопровождающиеся как ростом производства, так и рядом вызовов. В 2023 году производство кормов в России достигло 1,45 млн тонн, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Россельхознадзора. В то же время импорт кормов сократился на 31% до 72,4 тыс. тонн. Основной причиной снижения стала активная политика ведомства по ограничению ввоза кормов, не соответствующих стандартам качества и безопасности.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что россияне, желающие покупать импортные корма, всё ещё имеют такую возможность. Он также отметил, что 70–80% сырья для производства кормов выпускается в стране, что позволяет отечественным производителям насыщать внутренний рынок на 85%.

Несмотря на положительные изменения, рынок сталкивается с рядом проблем. Во-первых, значительная часть оборудования и ингредиентов для кормов импортируется, что увеличивает себестоимость продукции. Во-вторых, отечественные производители не всегда могут обеспечить высокое качество кормов, что вызывает недоверие у потребителей. Особенно остро стоит вопрос с производством влажных кормов, которые требуют сложных технологий и качественного сырья. Многие компании предпочитают производить более простые сухие корма, что создаёт дефицит в сегменте влажных кормов, особенно премиум-класса.

Для дальнейшего развития рынка необходимо не только улучшить сырьевую базу и технологии, но и увеличить уровень доверия потребителей к отечественным брендам. Важно также развивать производство специализированных и лечебных кормов, которые пока в основном импортируются. С 1 сентября 2024 года в России началась маркировка кормов и лекарств для животных, что должно повысить контроль за качеством продукции.

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Ранее ветврач объяснила, почему животные любят корм с выраженным запахом. Это связано с большим количеством обонятельных рецепторов и повышенной чувствительностью к концентрации ароматических молекул в воздухе.

Юрий Бузина
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