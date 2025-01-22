«Шри-Ланка, Дагестан и дача»: Life.ru выяснил, куда россияне поедут в отпуск этим летом

Новогодние праздники уже прошли, и, как говорят в трендах соцсетей, до лета остались «носки, тюльпаны и яйца с куличами». Поэтому настало время задуматься о планах на летний отпуск. Читатели Life.ru поделились, где хотят провести летние каникулы.

Оказалось, что большинство россиян жаждет исследовать уголки своей страны. Некоторые же мечтают о солнечных пляжах на индийском побережье. Среди опрошенных есть и те, кто планирует летом отправиться в Китай и Турцию. В то же время некоторые решили отказаться от отдыха в пользу помощи волонтёрам, устраняющим последствия разлива мазута в Анапе.

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Среди читателей есть те, кто решил отказаться от дальних путешествий и сосредоточиться на отдыхе на своей любимой даче. В то время как некоторые предпочли быть ближе к своим знакомым и привычному окружению, другие полагают, что сейчас не самое подходящее время для крупных трат на отпуск, особенно на зарубежные поездки. Они считают, что текущая ситуация не позволяет строить долгосрочные планы.

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, куда поедут в отпуск в этом году. Фото © Life.ru