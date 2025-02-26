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26 февраля, 19:49

Совершили 1,57 млн поездок: В ГД рассказали, жители каких стран чаще отдыхают в России

Депутат Тарбаев: Турпоток в Россию за 2024 год вырос на 135%

Турпоток в Россию за 2024 год вырос на 135%. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

«По данным погранслужбы ФСБ, иностранные граждане за 2024 год совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма. По сравнению с 2023 годом рост составил 135%», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул в беседе с kp.ru, что чаще всего в России отдыхают туристы из Китая. За год нашу страну посетили около 850 тысяч жителей Поднебесной. Далее следует Германия (70 тысяч). Тройку лидеров замыкает ОАЭ с 65-67 тысячами путешественников, что на 50% больше результата позапрошлого года.

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Ранее россиянам сказали, в какие страны лучше не ездить. К примеру, власти Мьянмы не могут гарантировать безопасность туристов. Кроме того, на Маврикии местные бандиты кошмарят россиян. А ещё туристка из России пожаловалась на плохую работу коммунальщиков в Грузии.

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Борис Эльфанд
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