Совершили 1,57 млн поездок: В ГД рассказали, жители каких стран чаще отдыхают в России

Турпоток в Россию за 2024 год вырос на 135%. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

«По данным погранслужбы ФСБ, иностранные граждане за 2024 год совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма. По сравнению с 2023 годом рост составил 135%», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул в беседе с kp.ru, что чаще всего в России отдыхают туристы из Китая. За год нашу страну посетили около 850 тысяч жителей Поднебесной. Далее следует Германия (70 тысяч). Тройку лидеров замыкает ОАЭ с 65-67 тысячами путешественников, что на 50% больше результата позапрошлого года.