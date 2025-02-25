Нет безопасности: Россиянам сказали, в какие страны лучше не ездить

Первое место в туристическом антирейтинге у россиян заняла Мьянма. Топ из четырёх стран, куда лучше не покупать билеты, назвала бывший дипломат, китаист с 20-летним опытом жизни и работы в регионе, переводчик Ксения Разова.

«Ещё 10 лет назад [в Мьянме] было относительно безопасно, но после военного переворота 2021 года в стране неспокойно. Да, в стране есть представительства иностранных государств, в том числе посольство РФ, но гарантировать безопасность туристам они не могут, поэтому многие предостерегают своих граждан от поездок», — предупредила Разова в беседе с «Газетой.ru», добавив, что тем, кто там всё же оказался, необходимо соблюдать местные обычные и комендатские часы.

Второе место в списке самых опасных регионов занимает остров Минданао, который является вторым по величине на Филиппинах. На этом живописном острове уже на протяжении 60 лет продолжаются вооружённые конфликты между политическими кланами и центральными властями с одной стороны и исламскими повстанческими группировками с другой. Однако стоит отметить, что случаев нападений на туристов в этом районе пока не зафиксировано.

На третьем месте в списке опасных мест находятся провинции Таиланда — Яла, Наратхиват и Паттани. В этих регионах введено военное положение, и большинство населения составляют мусульмане. Сепаратистские группы уже на протяжении 15 лет ведут борьбу с правительством, и их конфликт становится всё более жестоким. За последние 12 лет в этих провинциях погибли более 6 тысяч человек, а также усилилась проблема торговли людьми.

Замыкает список Тибет, куда многие приезжают за духовным просвещением. Однако местные обычаи и ритуалы могут стать стрессовыми для неподготовленных людей, а также могут вызывать галлюцинации из-за высокогорья и нехватки кислорода.