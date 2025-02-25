Путин посоветовал туристам, что в Москве стоит посмотреть первым делом

Президент России Владимир Путин выделил ключевые приоритеты для туристов в Москве, подчеркнув, что в первую очередь стоит посетить Кремль, а уже затем другие достопримечательности, среди которых парк развлечений «Остров мечты». Речь об этом зашла на встрече российского лидера с председателем правления парка Амираном Муцоевым.

Муцоев рассказал президенту, что время пребывания туристов в Москве удвоилось. Если раньше они приезжали на три дня, в основном по деловым вопросам, то теперь семейные туристы остаются в столице на шесть дней, планируя один из дней посвятить «Острову мечты», а остальные — таким историческим местам, как Кремль.

«Сначала - Кремль, а потом «Остров мечты», — мягко поправил его Владимир Путин.

Президент также ознакомился с презентацией проекта и подчеркнул, что это «самый крупный крытый развлекательный парк в Европе». Муцоев добавил, что парк может рассчитывать на мировое лидерство. Путин охарактеризовал проект как «масштабный».