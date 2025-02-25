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25 февраля, 12:39

Путин посоветовал туристам, что в Москве стоит посмотреть первым делом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин выделил ключевые приоритеты для туристов в Москве, подчеркнув, что в первую очередь стоит посетить Кремль, а уже затем другие достопримечательности, среди которых парк развлечений «Остров мечты». Речь об этом зашла на встрече российского лидера с председателем правления парка Амираном Муцоевым.

Муцоев рассказал президенту, что время пребывания туристов в Москве удвоилось. Если раньше они приезжали на три дня, в основном по деловым вопросам, то теперь семейные туристы остаются в столице на шесть дней, планируя один из дней посвятить «Острову мечты», а остальные — таким историческим местам, как Кремль.

«Сначала - Кремль, а потом «Остров мечты», — мягко поправил его Владимир Путин.

Президент также ознакомился с презентацией проекта и подчеркнул, что это «самый крупный крытый развлекательный парк в Европе». Муцоев добавил, что парк может рассчитывать на мировое лидерство. Путин охарактеризовал проект как «масштабный».

Путешествуем по России: Эксперт рассказал о новых трендах в туристической отрасли
Путешествуем по России: Эксперт рассказал о новых трендах в туристической отрасли

А ранее Путин дал совет российским туристам, что посетить в Узбекистане. По словам президента, россияне с удовольствием посещают исторические и культурные центры Узбекистана: Самарканд, Бухару, Хиву. Но и Ташкент, как убедился Владимир Путин, развивается высокими темпами.

Марина Фещенко
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