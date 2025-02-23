Путешествуем по России: Эксперт рассказал о новых трендах в туристической отрасли
Президент РСТ Уманский: Туристы стали проявлять интерес к изучению регионов
Современность неизбежно вносит изменения во все аспекты жизни, и туризм не стал исключением. В интервью РИА «ФедералПресс» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поделился прогнозами о тенденциях, которые будут доминировать в этой области в ближайшем будущем. Он отметил, что общее время отдыха стало короче: если раньше отпуск длился 21 день, то сейчас он составляет 14 дней, а порой даже всего семь.
«Важно совершенствовать решения в этом вопросе, чтобы турист извлёк максимальную пользу из своего пребывания в санатории. Например, не откладывать сбор анализов и заранее согласовывать программу оздоровления. Над этим надо работать», — отметил эксперт.
Следующей тенденцией является то, что помимо оздоровительных мероприятий, путешественники всё больше интересуются историей регионов и местными достопримечательностями. Поэтому отрасли необходимо адаптироваться и улучшить эти аспекты.
Путешествие за здоровьем, по словам специалиста, остаётся традиционным элементом туризма. Власти должны создавать благоприятные условия для появления новых игроков в отрасли, чтобы стимулировать конкуренцию. Выбор лучших из них следует оставить потребителю — он в таких вопросах разбирается и голосует прежде всего рублём, резюмировал Уманский.
Сейчас Россия держит курс на развитие внутреннего туризма. В сентябре прошло года президент РФ Владимир Путин заявил, что объём туристов, желающих ознакомиться получше со страной увеличивается высочайшими темпами.
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