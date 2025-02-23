Путешествуем по России: Эксперт рассказал о новых трендах в туристической отрасли

Современность неизбежно вносит изменения во все аспекты жизни, и туризм не стал исключением. В интервью РИА «ФедералПресс» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поделился прогнозами о тенденциях, которые будут доминировать в этой области в ближайшем будущем. Он отметил, что общее время отдыха стало короче: если раньше отпуск длился 21 день, то сейчас он составляет 14 дней, а порой даже всего семь.

«Важно совершенствовать решения в этом вопросе, чтобы турист извлёк максимальную пользу из своего пребывания в санатории. Например, не откладывать сбор анализов и заранее согласовывать программу оздоровления. Над этим надо работать», — отметил эксперт.

Следующей тенденцией является то, что помимо оздоровительных мероприятий, путешественники всё больше интересуются историей регионов и местными достопримечательностями. Поэтому отрасли необходимо адаптироваться и улучшить эти аспекты.

Путешествие за здоровьем, по словам специалиста, остаётся традиционным элементом туризма. Власти должны создавать благоприятные условия для появления новых игроков в отрасли, чтобы стимулировать конкуренцию. Выбор лучших из них следует оставить потребителю — он в таких вопросах разбирается и голосует прежде всего рублём, резюмировал Уманский.