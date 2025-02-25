Турист из Москвы не выдержал «алкогольного all inclusive» и умер в туалете номера на Пхукете

Турист из Москвы скончался в тайском отеле после четырёх дней, проведённых на «всё включено» с акцентом на алкоголь. Его спутница рассказала Mash , что с момента прибытия мужчина постоянно пил.

42-летний Роман приехал на Пхукет вместе с девушкой и остановился в гостевом доме неподалёку от пляжа Камала. Пока его спутница наслаждалась купанием и экскурсиями, он оставался в отеле, употребляя алкоголь. На четвёртый день его состояние резко ухудшилось. По словам девушки, у него было серое лицо и нездоровый вид. Несмотря на это, Роман отказался вызывать скорую помощь, считая, что медицинские работники в Таиланде — мошенники, и не желал ни госпитализации, ни медицинской страховки.