Турист из Москвы не выдержал «алкогольного all inclusive» и умер в туалете номера на Пхукете
42-летний москвич скончался на отдыхе в Таиланде
Турист из Москвы скончался в тайском отеле после четырёх дней, проведённых на «всё включено» с акцентом на алкоголь. Его спутница рассказала Mash, что с момента прибытия мужчина постоянно пил.
42-летний Роман приехал на Пхукет вместе с девушкой и остановился в гостевом доме неподалёку от пляжа Камала. Пока его спутница наслаждалась купанием и экскурсиями, он оставался в отеле, употребляя алкоголь. На четвёртый день его состояние резко ухудшилось. По словам девушки, у него было серое лицо и нездоровый вид. Несмотря на это, Роман отказался вызывать скорую помощь, считая, что медицинские работники в Таиланде — мошенники, и не желал ни госпитализации, ни медицинской страховки.
На утро следующего дня его тело было обнаружено в туалете.
А ранее другой россиянин погиб в индийском Гоа в результате падения с балкона гостиницы. 38-летний турист потерял сознание, перевалился через ограждение и приземлился на пальму, сломав позвоночник.
Kandinsky 3.1 / Life.ru