Российский турист в Индии потерял сознание, упал на пальму и умер

Россиянин погиб в индийском Гоа в результате падения с балкона гостиницы. По данным SHOT, 38-летний турист потерял сознание, перевалился через ограждение и приземлился на пальму, сломав позвоночник.

Инцидент произошёл вечером 24 февраля в гостинице Springfield Apartments в посёлке Мандрем. После неудачного падения пострадавший некоторое время пролежал под окнами. Кричащего мужчину госпитализировали. Впрочем, врачи не смогли спасти россиянина.