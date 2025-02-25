Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 05:01

Российский турист в Индии потерял сознание, упал на пальму и умер

SHOT: Россиянин погиб после падения с балкона гостиницы в Индии

Россиянин погиб в индийском Гоа в результате падения с балкона гостиницы. По данным SHOT, 38-летний турист потерял сознание, перевалился через ограждение и приземлился на пальму, сломав позвоночник.

Инцидент произошёл вечером 24 февраля в гостинице Springfield Apartments в посёлке Мандрем. После неудачного падения пострадавший некоторое время пролежал под окнами. Кричащего мужчину госпитализировали. Впрочем, врачи не смогли спасти россиянина.

22-летнюю девушку нашли мёртвой после ночи с туристом в отеле Таиланда
22-летнюю девушку нашли мёртвой после ночи с туристом в отеле Таиланда

Днём ранее стало известно о гибели ещё одного российского туриста в Индии. Любитель активного отдыха попал под лавину в округе Манали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar