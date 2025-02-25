Российский турист в Индии потерял сознание, упал на пальму и умер
SHOT: Россиянин погиб после падения с балкона гостиницы в Индии
Россиянин погиб в индийском Гоа в результате падения с балкона гостиницы. По данным SHOT, 38-летний турист потерял сознание, перевалился через ограждение и приземлился на пальму, сломав позвоночник.
Инцидент произошёл вечером 24 февраля в гостинице Springfield Apartments в посёлке Мандрем. После неудачного падения пострадавший некоторое время пролежал под окнами. Кричащего мужчину госпитализировали. Впрочем, врачи не смогли спасти россиянина.
Днём ранее стало известно о гибели ещё одного российского туриста в Индии. Любитель активного отдыха попал под лавину в округе Манали.
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