22-летнюю девушку нашли мёртвой после ночи с туристом в отеле Таиланда

Согласно информации издания, работники гостиницы Soi Yothin Pattana сообщили в полицию о том, что 22-летняя гостья была найдена в своем номере без признаков жизни. Персонал отеля отметил, что 9 февраля она заселилась в номер вместе с туристом из Китая, однако на следующее утро мужчина покинул отель.

Мать погибшей подала заявление в полицию и требует судебного разбирательства в связи с кончиной дочери. Это произошло после того, как в соцсетях появилось сообщение о том, что гражданин Китая якобы заставил «работницу индустрии развлечений» принять наркотик, что привело к её смерти. В публикации также упоминается, что после трагедии китайский турист связался с агентом, который предложил матери девушки 100 тысяч бат (около 270 тысяч рублей) в обмен на отказ от подачи заявления в полицию.