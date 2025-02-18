Life.ru узнал возможную причину загадочной смерти двух футболистов на Урале

Стала известна первая предварительная версия загадочной смерти двух футболистов в Свердловской области. Подробности узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, после анализа крови и изучения тел погибших, судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти обоих спортсменов стала острая сердечная недостаточность. Однако проблемы с сердцем были только у одного из них — 32-летнего Яна, в то время как 33-летний Даниил был полностью здоров.

Эксперты предполагают, что причиной острого сердечного недостатка могли стать энергетические напитки, которые спортсмены, вероятно, выпили перед тренировкой. Это могло привести к резкому увеличению сердечного ритма, который затем критически упал во время сна после физической нагрузки.

По имеющейся информации, в крови погибших не было обнаружено ядов или наркотиков. Криминальная версия исключена.