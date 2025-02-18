Легли спать и больше не проснулись: Под Екатеринбургом одновременно умерли два футболиста

В Свердловской области при странных обстоятельствах одновременно умерли два футболиста. Спортсмены легли спать после тренировки и не проснулись, сообщает SHOT.

Один из умерших футболистов. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, команда «ПОЗ-Прогресс» проводила плановую тренировку в Верхней Пышме. Все спортсмены чувствовали себя хорошо, никто не жаловался на проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что 32-летний Ян и 33-летний Даниил умерли во сне.

Футболисты умерли во сне. Фото © SHOT

Мать Яна поделилась, что у сына были проблемы с сердцем. Однако родственники Даниила говорят, что он не жаловался на такую проблему. Обе семьи утверждают, что мужчины вернулись вечером домой, легли спать, а на утро их уже не было в живых. У спортсменов остались жёны и дети. Что стало причиной их смерти, сейчас выясняется.