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13 февраля, 16:49

У 18-летнего футболиста умер мозг после удара коленом в голову во время матча

SCMP: У футболиста из Китая произошла смерть мозга после удара коленом

Футболисту молодёжной команды «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюаню диагностировали смерть мозга после травмы, полученной во время товарищеского матча в Мадриде против ФК «Алькобендас». Детали несчастного случая сообщает газета South China Morning Post.

Во время матча 18-летний Цзясюань получил удар коленом в голову, из-за чего не смог продолжить игру и был экстренно госпитализирован. Юноше диагностировали значительное внутричерепное кровотечение, что сильно ухудшило прогноз на восстановление.

Семье молодого спортсмена потребовалась целая неделя, чтобы убедить руководство клуба и Китайскую футбольную ассоциацию взять на себя расходы на его лечение в Испании и последующую транспортировку в КНР. В Испании футболиста планировали отключать от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

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Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Демьянова
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