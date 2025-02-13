У 18-летнего футболиста умер мозг после удара коленом в голову во время матча
SCMP: У футболиста из Китая произошла смерть мозга после удара коленом
Футболисту молодёжной команды «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюаню диагностировали смерть мозга после травмы, полученной во время товарищеского матча в Мадриде против ФК «Алькобендас». Детали несчастного случая сообщает газета South China Morning Post.
Во время матча 18-летний Цзясюань получил удар коленом в голову, из-за чего не смог продолжить игру и был экстренно госпитализирован. Юноше диагностировали значительное внутричерепное кровотечение, что сильно ухудшило прогноз на восстановление.
Семье молодого спортсмена потребовалась целая неделя, чтобы убедить руководство клуба и Китайскую футбольную ассоциацию взять на себя расходы на его лечение в Испании и последующую транспортировку в КНР. В Испании футболиста планировали отключать от аппарата искусственного жизнеобеспечения.
Ранее Life.ru сообщал, что юный вратарь умер от мощного удара мячом в грудь на тренировке в Бразилии. Спортсмен тут же упал на землю от острой боли, подростка везли до больницы 11 часов, но врачи не смогли его спасти.
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