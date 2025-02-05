«Молюсь, чтобы ты умер»: Молодому российскому баскетболисту угрожают в США

Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, который выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), получил сообщения с пожеланиями смерти. Об этом 18-летний спортсмен сообщил в соцсетях.

Спортсмен опубликовал скриншот, на котором видно, что незнакомый пользователь отправил ему сообщения с пожеланием смерти. В публикации также присутствуют матерные слова, которые баскетболист замазал.

«Надеюсь, ты умрёшь. Я молюсь, чтобы ты умер», — написал пользователь Сети.

Егор Дёмин является сыном экс-баскетболиста подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Дёмина. В мае 2024 года спортсмен во второй раз победил в юниорской Евролиге среди игроков до 18 лет в составе мадридского «Реала». Он с 26 очками стал самым результативным игроком финального матча. Уже этим летом Дёмин может выйти на драфт НБА (событие, на котором команды выбирают квалифицированных игроков для присоединения к Национальной баскетбольной ассоциации).