«Молюсь, чтобы ты умер»: Молодому российскому баскетболисту угрожают в США
Играющий в США баскетболист Дёмин получил в Сети сообщения с пожеланиями смерти
Егор Дёмин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3gorr
Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, который выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), получил сообщения с пожеланиями смерти. Об этом 18-летний спортсмен сообщил в соцсетях.
Спортсмен опубликовал скриншот, на котором видно, что незнакомый пользователь отправил ему сообщения с пожеланием смерти. В публикации также присутствуют матерные слова, которые баскетболист замазал.
«Надеюсь, ты умрёшь. Я молюсь, чтобы ты умер», — написал пользователь Сети.
Егор Дёмин является сыном экс-баскетболиста подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Дёмина. В мае 2024 года спортсмен во второй раз победил в юниорской Евролиге среди игроков до 18 лет в составе мадридского «Реала». Он с 26 очками стал самым результативным игроком финального матча. Уже этим летом Дёмин может выйти на драфт НБА (событие, на котором команды выбирают квалифицированных игроков для присоединения к Национальной баскетбольной ассоциации).
А ранее Life.ru писал, что подростка задержали за угрозы убить ребёнка футболиста «Арсенала» Кая Хаверца из-за незабитого пенальти. Спортсмен не смог перехитрить вратаря в серии пенальти на матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». В результате болельщики начали угрожать и даже желать выкидыша беременной супруге Хаверца.