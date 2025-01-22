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22 января, 13:07

Подростка задержали за угрозы убить ребёнка Хаверца из-за незабитого пенальти

Кай Хаверц со своей женой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kaihavertz29

Кай Хаверц со своей женой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kaihavertz29

Английские футбольные фанаты порой бывают весьма жестоки к игрокам своих любимых команд, если те дают осечку в самый важный момент. Так, болельщик угрожал беременной жене футболиста «Арсенала» Кая Хаверца убить её ребёнка за то, что спортсмен не смог перехитрить вратаря в серии пенальти на матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Женщина поделилась гневными комментариями из своих соцсетей и разгневанного фаната нашла полиция – ему всего 17 лет.

Лондонский «Арсенал» попрощался с Кубком Англии, потерпев поражение от «МЮ» в серии послематчевых пенальти. Единственный 11-метровый не смог реализовать нападающий «канониров» Кай Хаверц. Вратарь потащил его удар.

После этого на самого Хаверца и на его беременную жену посыпались оскорбления и угрозы. Среди прочих один из фанатов в личных сообщениях выразил надежду на то, что у неё случится выкидыш.

«Я приду к вам домой и убью твоего ребёнка. Я не шучу», — написал ей ещё один болельщик.

Уже скоро в гости к 17-летнему фанату «пушкарей» пожаловала полиция. В настоящее время его выпустили под залог, сообщает «Би-би-си».

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Незабитый пенальти принёс много боли фанатам «Арсенала». А представьте теперь, как страдали украинские националисты, когда на торте ко дню рождения мэра Одессы не оказалось их любимого тризуба. Труханова сразу обвинили в связях с Россией и начали угрожать убийством.

Владимир Озеров
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