«Это шок»: Украинец Мудрик из «Челси» прокомментировал положительную допинг-пробу
Украинский футболист «Челси» Мудрик заявил, что никогда не использовал допинг
Михаил Мудрик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mmudryk10
Футбольный клуб «Челси» подтвердил, что украинский полузащитник Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пресс-службе команды уже сообщили, что Футбольная ассоциация недавно связалась с игроком из-за того, что в его анализах мочи нашли запрещённое вещество.
«И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования, все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят допинг-тесты. Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», — говорится в сообщении.
Сам 23-летний Мудрик в соцсетях заявил, что случившееся стало для него «шоком», так как он никогда сознательно не использовал запрещённые вещества и не нарушал никаких правил. Также спортсмен выразил надежду, что скоро вернётся на поле.
Ранее информацию о том, что футболист провалил допинг-тест, сообщал портал Tribuna. Последний раз на поле Мудрик появлялся в начале декабре. С тех пор он пропустил уже четыре матча «Челси». Напомним, что ФК «Челси» подписал контракт с Мудриком в 2023 году. Трансфер обошёлся клубу в 100 миллионов евро. После этого спортсмен неоднократно попадал в скандалы, а затем и вовсе был включён Министерством спорта Украины в список уклонистов.