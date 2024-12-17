«Это шок»: Украинец Мудрик из «Челси» прокомментировал положительную допинг-пробу

Футбольный клуб «Челси» подтвердил, что украинский полузащитник Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пресс-службе команды уже сообщили, что Футбольная ассоциация недавно связалась с игроком из-за того, что в его анализах мочи нашли запрещённое вещество.

«И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования, все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят допинг-тесты. Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», — говорится в сообщении.