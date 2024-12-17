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17 декабря, 01:41

Tribuna: Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест

Михаил Мудрик. Обложка © chelseafc.com

Михаил Мудрик. Обложка © chelseafc.com

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик угодил в центр допингового скандала. Как сообщает издание Tribuna, результаты тестирования показали наличие запрещённого вещества в организме 23-летнего игрока. Проба «A» была взята ещё в конце октября и дала положительный результат.

Теперь футболисту предстоит дождаться вскрытия пробы «B», которая должна подтвердить или опровергнуть обнаруженные нарушения. Ожидается, что процедура состоится в ближайшее время. В случае ещё одного положительного результата украинцу может грозить четырёхлетняя дисквалификация.

Стоит отметить, что в последний раз Мудрик выходил на поле 1 декабря в матче против «Астон Виллы». С тех пор полузащитник пропустил четыре встречи «Челси».

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Напомним, что ФК «Челси» подписал контракт с Мудриком в 2023 году. Трансфер обошёлся клубу в 100 миллионов евро. После этого спортсмен неоднократно попадал в скандалы, а затем и вовсе был включён Министерством спорта Украины в список уклонистов.

Тимур Хингеев
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