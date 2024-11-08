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8 ноября, 03:44

«Челси» установил рекорд Лиги конференций, забив восемь мячей

«Челси» победил «Ноа» со счётом 8:0 и установил рекорд Лиги конференций

«Челси» установил новый рекорд в Лиге конференций. Обложка © X / Chelsea FC

«Челси» установил новый рекорд в Лиге конференций. Обложка © X / Chelsea FC

«Челси» в Лондоне разгромил армянский футбольный клуб «Ноа» со счётом 8:0 в третьем туре общего этапа Лиги конференций, установив новый рекорд турнира.

Забитыми мячами отметились Тосин Адарабиойо (12-я минута), Марк Гиу (13), Аксель Дисаси (18), Жуан Феликс (21, 41), Михаил Мудрик (39) и Кристофер Нкунку (69, 76 — с пенальти).

Ранее ни одному клубу не удалось обыграть соперника с разницей в восемь мячей. До этого три матча финальной части турнира, проводящегося с сезона 2021/22, завершались с разницей в шесть голов. В квалификации четыре раза был зафиксирован счёт 7:0. Одним из рекордсменов был «Ноа», победивший мальтийскую «Слиму» в квалификации текущего сезона.

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Лондонцы выиграли все три матча с девятью очками возглавляют турнирную таблицу. «Ноа» идёт 28-м, имея в активе три балла.

Ранее Life.ru рассказывал о поражении ПСЖ в Лиге чемпионов. Французский клуб играл без российского вратаря Матвея Сафонова и упустил ничью в игре с «Атлетико» в компенсированное время.

Артур Лапсаков
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