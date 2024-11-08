«Челси» установил рекорд Лиги конференций, забив восемь мячей

Ранее ни одному клубу не удалось обыграть соперника с разницей в восемь мячей. До этого три матча финальной части турнира, проводящегося с сезона 2021/22, завершались с разницей в шесть голов. В квалификации четыре раза был зафиксирован счёт 7:0. Одним из рекордсменов был «Ноа», победивший мальтийскую «Слиму» в квалификации текущего сезона.