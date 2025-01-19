Где трезубец?!: На Украине угрожают убийством мэру Одессы за праздничный торт

Украинские националисты пишут открытые угрозы мэру Одессы Геннадию Труханову из-за «неподходящих» украшений на его праздничном торте в честь юбилея. О гневе сподвижников киевского режима сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Сообщается, что 17 января Труханов отпраздновал свое 60-летие. В честь даты Труханов получил в подарок торт в виде одной из «визитных карточек» Одессы — Потёмкинской лестницы, украшенной прочими символами города, в том числе книгами русскоязычных писателей-одесситов: Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Эдуарда Багрицкого и других. В интернете все набросились на чиновника и начали обвинять в связях с Россией.

«Активист Демьян Ганул написал, что на торте нет украинской символики, но есть «российские книги»... В комментариях у Ганула поднялась волна хейта в адрес Труханова, вплоть до призывов его убийства», — говорится в сообщении.